Коларов: Збірні Сербії та України – рівні команди

Капітан збірної Сербії Александр Коларов поділився емоціями після жеребкування кваліфікації до Євро-2020.

"Збірна Сербії задоволена результатами жеребкування. Португалія – фаворит групи. Збірна України та Сербії перебувають на одному рівні. Ми будемо боротися зі збірними України та Португалії за вихід із групи.

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Однак, ми не будемо недооцінювати збірні Литви та Люксембургу. Це достатньо якісні команди", – передає слова Коларова прес-служба сербської федерації футболу.

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