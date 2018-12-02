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Коларов: Збірні Сербії та України – рівні команди

19:26 136 Читать на русском
Коларов: Збірні Сербії та України – рівні команди
Александр Коларов / соцмережі

Капітан збірної Сербії Александр Коларов поділився емоціями після жеребкування кваліфікації до Євро-2020.

"Збірна Сербії задоволена результатами жеребкування. Португалія – фаворит групи. Збірна України та Сербії перебувають на одному рівні. Ми будемо боротися зі збірними України та Португалії за вихід із групи.

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Однак, ми не будемо недооцінювати збірні Литви та Люксембургу. Це достатньо якісні команди", – передає слова Коларова прес-служба сербської федерації футболу.

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Теги
Александр Коларов Александр Коларов Сербія Сербія Збірна України Євро-2020
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