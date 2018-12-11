Коламбус Крю оголосив про перехід свого воротаря в Манчестер Сіті

Воротар Коламбус Крю та збірної США Зак Стеффен продовжить кар'єру в Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті домовився про покупку голкіпера американського Коламбуса Зака Стеффена. Американський клуб на своєму офіційному сайті оголосив, що трансфер буде здійснено в липні 2019 року.

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Сторони не розкривають суму угоди, але вона повинна стати найбільшою в історії Коламбуса.

23-річний Стеффен виступає за Коламбус з 2016 року. На його рахунку шість матчів за збірну США.

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Варто зауважити, що Стеффен був визнаний найкращим голкіпером минулого чемпіонату МЛС.