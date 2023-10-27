"До вилучення в суперника ми дуже добре виходили з-під пресингу суперника, але після цієї червоної пропустили такий гол зі стандарту, після чого у Спортінга додалося сил, а ми трохи втратили наш ритм. Було важко реалізувати ті напрацювання, які ми тренували перед матчем. Можливо, це трохи надломило нашу команду.

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Втім, під час перерви тренерський штаб підказав нам, як правильно розкривати оборону суперника. Забили гол – могли забити більше, але це все ж перші наші очки у Лізі Європи. Звісно, що трохи залишився осад, оскільки ми могли перемогти... Але Спортінг також дуже хороша команда з хорошими футболістами, тому задовольняємося нічиєю.

Поганий стан газону? Я з цим погоджуюся. Було слизько, навіть граючи у бутсах із залізними шипами, проте маємо те, що маємо. У нас ще є три матчі, і тренерський штаб сказав, що кожного з наших суперників можна обіграти. Просто треба докласти максимум зусиль, і виходити на кожен поєдинок Ліги Європи з бажанням перемагати", – поділився Кочергін в коментарі Football.ua.

Нагадаємо, що Ракув врятував нічию у грі зі Спортінгом (1:1), набравши перше очко в розіграші Ліги Європи.

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