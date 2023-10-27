"До удаления у соперника мы очень хорошо выходили из-под прессинга соперника, но после этой красной пропустили такой гол со стандарта, после чего у Спортинга прибавилось сил, а мы немного потеряли наш ритм. Было тяжело реализовать те наработки, которые мы тренировали перед матчем. Возможно, это немного надломило нашу команду.

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Впрочем, во время перерыва тренерский штаб подсказал нам, как правильно вскрывать оборону соперника. Забили гол – могли забить больше, но это все же первые наши очки в Лиге Европы. Конечно, немного остался осадок, поскольку мы могли победить... Но Спортинг также очень хорошая команда с хорошими футболистами, поэтому довольствуемся ничьей.

Плохое состояние газона? Я с этим согласен. Было скользко, даже играя в бутсах с железными шипами, однако имеем то, что имеем. У нас еще есть три матча, и тренерский штаб сказал, что каждого из наших соперников можно обыграть. Просто надо приложить максимум усилий, и выходить на каждый поединок Лиги Европы с желанием побеждать", – поделился Кочергин в комментарии Football.ua.

Напомним, что Ракув спас ничью в игре со Спортингом (1:1), набрав первое очко в розыгрыше Лиги Европы.

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