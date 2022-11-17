У контрольному матчі з Албанією (3:1) півзахисник Мілана та збірної Італії Сандро Тоналі невдало приземлився на газон, впавши на голову. Гравця забрали з поля на ношах, але пізніше стало відомо, що з ним все гаразд – він уникнув травми.

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Проте, як інформує Corriere dello Sport, головний тренер "скуадри адзурри" Роберто Манчіні не зможе розраховувати на півзахисника у товариському матчі зі збірною Австрії. Повідомляється, що Тоналі був відправлений додому, це – запобіжний захід.

Матч Італія – Австрія відбудеться 20 листопада.

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