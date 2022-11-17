Товариський матч

Албанія – Італія 1:3

Голи: Ісмаїлі, 16 – Ді Лоренцо, 20, Гріфо, 25, 64

"Скуадра Адзурра" пропускає другий чемпіонат світу поспіль. Відтак, Роберто Манчіні замість підготовки до Мундіалю змушений вигадувати для команди інші виклики. Зокрема, наставник італійців перевіряє резерв та молодь.

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Героєм матчу став вінгер Фрайбурга Вінченцо Гріфо, який не грав за збірну понад півтора року. Вчора він оформив дубль, принісши гостям перемогу. Визначна подія трапилася наприкінці матчу. На поле вийшов Сімоне Пафунді. Півзахисник Удінезе став рекордсменом збірної Італії – тепер він наймолодший гравець в історії команди і єдиний, хто зумів дебютувати до 17-річного віку. В день матчу з Албанією Пафунді було 16 років, 8 місяців та 2 дні.