В контрольном матче с Албанией (3:1) полузащитник Милана и сборной Италии Сандро Тонали неудачно приземлился на газон, упав на голову. Игрока унесли с поля на носилках, но позже стало известно, что с ним всё в порядке – он избежал травмы.

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Однако, как информирует Corriere dello Sport, главный тренер "скуадры адзурры" Роберто Манчини не сможет рассчитывать на полузащитника в товарищеском матче со сборной Австрии. Сообщается, что Тонали был отправлен домой в качестве меры предосторожности.

Матч Италия – Австрия состоится 20 ноября.

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