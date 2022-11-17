Саудівська Аравія – Хорватія 0:1

Гол: Крамаріч, 82

ОАЕ – Аргентина 0:5

Голи: Альварес, Ді Марія, 25, 36, Мессі, 44, Корреа, 60

Туреччина – Шотландія 2:1

Голи: Кабак, 40, Ундер, 49 – Макгінн, 62

Польща – Чилі 1:0

Гол: Пйонтек, 85

Оман – Німеччина 0:1

Гол: Фюлькруг, 80

Мексика – Швеція 1:2

Голи: Вега, 60 – Роден, 54, Сванберг, 84

Албанія – Італія 1:3

Голи: Ісмаїлі – Ді Лоренцо, 20, Гріфо, 25, 64

Збірні готуються до чемпіонату світу, та їх тренери експериментують зі стартовими складами. Німецький експеримент Хансі Фліка мало не призвів до несподіваного результату. Наставника "манншафту" врятував 29-річний дебютант Ніклас Фюлькруг – другий бомбардир Бундесліги на даний момент. Він вийшов у матчі з Оманом одразу після перерви, замінивши Мукоко, та на 80-й хвилині забив єдиний м'яч.

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Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич вирішив перевірити резерв своєї команди у контрольній зустрічі з Чилі. І несподівано обіграла статуснішого суперника, який зіграв у Варшаві майже в оптимальному складі – з Браво, Меделем, Відалем, Санчесом та Валенсією на полі. У цій зустрічі теж був забитий пізній гол, і – теж гравцем, який вийшов на заміну. На 85-й хвилині своє прізвище до протоколу записав форвард Салернітани Кшиштоф Пйонтек.

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Роберто Манчіні здобув свою 35-у перемогу як тренер збірної Італії. Але після матчу вболівальники обговорюють не перемогу над Албанією з рахунком 3:1, а дебют у складі "скуадри адзурри" 16-річного півзахисника Удінезе Сімоне Пафунді. Він вийшов на поле на 90-й хвилині у віці 16 років, 8 місяців і 2 дні, і став першим дебютантом у складі збірної Італії за останні 100 років, якому не виповнилося і 17 років.

Весь досвід хлопця у Серії А обмежується 22 хвилинами минулого сезону! Що й казати, любить Манчіні дивувати. Нагадаємо, що раніше тренер збірної Італії викликав до збірної Ніколо Дзаньоло, який на той час не встиг дебютувати в Серії А.

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