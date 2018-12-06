Ключковський: Питання відставки Грімма не розглядалось

Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський прокоментував зрив засідання клубів УПЛ.

"Питання розширення кількості команд в УПЛ? Якщо клуби і далі не будуть приїжджати, якщо не буде кворуму, то ніякого рішення не можна буде прийняти. Питання відставки Томаса Грімма сьогодні не розглядалось. Можливо, це було десь в кулуарах, не знаю. З нами це питання не обговорювалося.

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Подати у відставку мені та Грімму? Ні, такого бажання немає, ми хочемо довести до кінця те, що ми зробили, те, що почали робити. Томас Грімм сьогодні заявив, і говорив раніше, якщо клуби вважають, що він не той президент, якого ліга хоче мати, в будь-який момент вони можуть ініціювати питання про відставку.

Завдання, які стоять перед нами – реалізувати комерційний продукт, вперше, за всю історію українського футболу. Над цим ми працюємо, все йде за планом, всі кроки, які ми хотіли зробити до сьогоднішнього дня, ми зробили. Ми трохи забуксували через те, що збори не відбулися, але робота триває", – сказав Ключковський для Tribuna.

Зазначимо, що сьогодні мали відбутись загальні збори клубів УПЛ, однак засідання не відбулось через відсутність більшості клубів. Планувалось, що на зустрічі клуби повинні були обговорити збільшення кількості команд в чемпіонаті.

На засідання прибули представники тільки шести клубів – Динамо, Зорі, Карпат, Олімпіка, Арсенала та Десни. Також в УПЛ повідомили про нову дату зборів – 20 грудня 2018 року.

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