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Клуби УПЛ розглянуть питання розширення ліги – стала відома дата

12:38 1834 Читать на русском
Клуби УПЛ розглянуть питання розширення ліги – стала відома дата
Клуби УПЛ розглянуть питання розширення ліги – стала відома дата

Незабаром відбудуться загальні збори учасників української Прем'єр-ліги.

Українська Прем’єр-ліга інформує, що 6 грудня відбудуться загальні збори учасників УПЛ. Місце проведення – Будинок футболу (м. Київ, пров. Лабораторний, 7а), час початку – 11:00.

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Головне питання порядку денного стосуватиметься кількості учасників УПЛ наступного сезону. Зауважимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявляв, що хоче аби в українській Прем’єр-лізі виступало 16 команд.

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формат УПЛ УПЛ
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