Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив доволі жорстке рішення щодо відвертого аутсайдера групи Б Другої ліги. За неналежну поведінку вболівальників Сум, що призвела до призупинення матчу 15-го туру проти Перемоги, "містян" позбавили трьох турнірних очок, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Окрім того, клуб буде змушений наступні два матчі чемпіонату ПФЛ провести без уболівальників та сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, на 90-й хвилині вищезгаданого матчу Перемога вийшла вперед, а за три хвилини забила втретє. Після цього на полі почалась бійка, під час якої було використано газовий балончик. В інцидент втрутилися представники правоохоронних органів, які намагалися заспокоїти ситуацію. Головний арбітр зустрічі Софія Причина зупинила матч на 90 хвилині. Команди на поле не повернулися, а у протоколі було зазначено, що Перемога взяла гору з рахунком 3:1.

До слова, Суми у турнірній таблиці групи Б Другої ліги посідають останню сходинку. В активі команди було п'ять очок, проте після санкцій їх залишиться лише два.

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