Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял довольно жесткое решение относительно откровенного аутсайдера группы Б Второй лиги. За ненадлежащее поведение болельщиков Сум, приведшее к приостановке матча 15-го тура против Перемоги, "горожан" лишили трех турнирных очков, сообщает официальный сайт УАФ.

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Кроме того, клуб будет вынужден следующие два матча чемпионата ПФЛ провести без болельщиков и уплатить обязательный денежный взнос в размере 200 тысяч гривен.

Напомним, на 90-й минуте вышеупомянутого матча Перемога вышла вперед, а через три минуты забила в третий раз. После этого на поле началась драка, во время которой был использован газовый баллончик. В инцидент вмешались представители правоохранительных органов, пытавшихся успокоить ситуацию. Главный арбитр встречи София Причина остановила матч на 90-й минуте. Команды на поле не вернулись, а в протоколе было указано, что Перемога взяла верх со счетом 3:1.

К слову, Сумы в турнирной таблице группы Б Второй лиги занимают последнюю строчку. В активе команды было пять очков, однако после санкций их останется всего два.

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