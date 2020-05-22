Клопп розповів, в чому Гвардіола кращий за тренера Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп захоплюється смаком наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

"Я був гравцем, а на наступний день став тренером. У мене в роздягальні лежав костюм хлопця, який працював на цьому місці два дні тому. Він навіть не підходив мені за розміром. Я був зосереджений на грі.

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Я ніколи не думав про те, як я виглядаю. Знаю, що це не дуже круто, тому що ми – публічні люди. Коли я опинився Борусії Д, то подумав: "Може, мені доведеться змінитися". Якийсь час я носив джинси і сорочку. Але так я просто не відчував себе комфортно.

Але це не означає, що так одягатися погано. Думаю, що найстильніший тренер – Пеп Гвардіола. Все, що він носить, ідеально йому підходить. Він не носить костюми, тільки повсякденні речі", – цитує Клоппа The Guardian.

Нагадаємо, після 29-ти турів АПЛ Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 25 очок.

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