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Клопп рассказал, в чем Гвардиола лучше тренера Ливерпуля

14:57 40 Читати українською
Клопп рассказал, в чем Гвардиола лучше тренера Ливерпуля
Хосеп Гвардиола / Фото APL

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп увлекается вкусом наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

"Я был игроком, а на следующий день стал тренером. У меня в раздевалке лежал костюм парня, который работал на этом месте два дня назад. Он даже не подходил мне по размеру. Я был сосредоточен на игре.

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Я никогда не думал о том, как я выгляжу. Знаю, что это не очень круто, потому что мы – публичные люди. Когда я оказался Боруссии Д, то подумал: "Может, мне придется измениться". Некоторое время я носил джинсы и рубашку. Но так я просто не чувствовал себя комфортно.

Но это не значит, что так одеваться плохо. Думаю, что самый стильный тренер – Пеп Гвардиола. Все, что он носит, идеально ему подходит. Он не носит костюмы, только повседневные вещи", – цитирует Клоппа The Guardian.

Напомним, после 29-ти туров АПЛ Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 25 очков.

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Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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