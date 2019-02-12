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Санчо: Радий, що відкрив вікно англійським футболістам в Європу

12 лютого 16:28 302 Читать на русском
Санчо: Радий, що відкрив вікно англійським футболістам в Європу
Джейдон Санчо / ESPN

Вінгер Борусії Д Джейдон Санчо висловив радість, що відкрив вікно своїм співвітчизникам в європейські чемпіонати.

"Грати за кордоном – це прекрасне відчуття. Добре давати можливість іншим гравцям за межами своєї рідної країни, давати ширше бачення про те, що відбувається за кордоном. Я щасливий, що відкрив ці двері.

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Фавр дуже пристрасний наставник і добре знає атакувальних гравців, їхні недоліки і переконує, що вони покращуються на тренуваннях кожного дня. Після тренувань я займаюсь лише зі своєю лівою ногою – дриблінгом, ударом. Фавр каже, що це не прийде завтра, це не повинно прийти через 2 роки. Але одного дня вміння буде", – сказав Санчо ESPN.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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