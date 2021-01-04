"У нас є внутрішні резерви, але нам, як і раніше, заважають травми. Протягом більшої частини сезону у нас проблема з позицією центрального захисника, але таке буває: варто неприємностям розпочатися, як їх не зупинити.

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У нас є рішення проблеми всередині команди, але не знаю, чи зможемо ми щось зробити в січні. Якось так. Наскільки я уявляю, це трансферне вікно буде вкрай важким. Не у всіх клубів є гроші на підсилення. А здійснювати трансфери заради трансферів немає сенсу. Потрібні розумні дії", – цитує Клоппа Goal.

Зауважимо, у Ліверпуля не залишилось основних центральних захисників, адже Матіп приєднався до ван Дейка і Гомеса, які надовго вилетіли через травми.

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