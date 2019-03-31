Клопп – про шанси Ліверпуля на чемпіонство: Проблема в тому, що Манчестер Сіті теж вірить у себе

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями напередодні матчу 32-го туру АПЛ проти Тоттенхема.

"Знаю, наскільки важкі матчі, що залишилися. Люди вважають, що ми повинні перемогти у всіх, тому що Манчестер Сіті не оступиться.

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Ми повинні бути впевненими, що ми дійсно готові до цього і не божеволіти, а визнати, що у нас будуть виникати складнощі в матчах, як, наприклад, з Фулхемом. Вони будуть як в АПЛ, так і в Лізі чемпіонів. Ми готові до труднощів.

Віра у щось робить це більш імовірним. Я впевнений в цьому на сто відсотків. Проблема в тому, що Манчестер Сіті теж вірить у себе.

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Очікуємо, що Тоттенхем виставить на цю гру найсильніший склад. Нічого не чув про проблеми "шпор" з травмованими футболістами або з чимось іще. Ми бачили їх виступ в Лізі чемпіонів і чемпіонаті Англії. На жаль, це дуже хороша команда", – цитує Клоппа Goal.com.