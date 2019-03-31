toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РОМА - НАПОЛІ

Клопп – про шанси Ліверпуля на чемпіонство: Проблема в тому, що Манчестер Сіті теж вірить у себе

10:21 160 Читать на русском
Клопп – про шанси Ліверпуля на чемпіонство: Проблема в тому, що Манчестер Сіті теж вірить у себе
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями напередодні матчу 32-го туру АПЛ проти Тоттенхема.

 

"Знаю, наскільки важкі матчі, що залишилися. Люди вважають, що ми повинні перемогти у всіх, тому що Манчестер Сіті не оступиться.

Барселона проти принципового суперника, битва Ліверпуля та Тоттенхема, італійське Сонячне дербі: топ-матчі євровікенду

Ми повинні бути впевненими, що ми дійсно готові до цього і не божеволіти, а визнати, що у нас будуть виникати складнощі в матчах, як, наприклад, з Фулхемом. Вони будуть як в АПЛ, так і в Лізі чемпіонів. Ми готові до труднощів.

Віра у щось робить це більш імовірним. Я впевнений в цьому на сто відсотків. Проблема в тому, що Манчестер Сіті теж вірить у себе.

Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛ

Очікуємо, що Тоттенхем виставить на цю гру найсильніший склад. Нічого не чув про проблеми "шпор" з травмованими футболістами або з чимось іще. Ми бачили їх виступ в Лізі чемпіонів і чемпіонаті Англії. На жаль, це дуже хороша команда", – цитує Клоппа Goal.com.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Тоттенхем Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
58
хв
Парма
13:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук