Кілька гравців Сум отримали довічну дискваліфікацію

КДК ФФУ позбавив Суми професіонального статусу через участь у договірних матчах та дискваліфікував кількох гравців довічно.

"Сьогодні, певним чином, прийняте історичне рішення в історії українського футболу. Після півроку плідної роботи, аналізу матеріалів, виклику сторін, отримання пояснень, ми прийняли рішення, за результатами якого ПФК Суми позбавлені професіонального статусу та виключений зі складу учасників поточних та майбутніх змагань.

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Це санкції від 6 місяців, а до осіб, які найбільше були залучені до організації, отримали відсторонення довічно від будь-якої діяльності в футболі", – цитує секретаря КДК ФФУ Ігоря Грищенка FootballHub.