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Баранка розповів, скільки грошей Суми заробили на договірних матчах – фантастична сума

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Баранка розповів, скільки грошей Суми заробили на договірних матчах – фантастична сума
Франческо Баранка / Фото: ФФУ

Очільник Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розповів, як Суми заробляли на договірних матчах.

"Суми займалися двома видами матч-фіксингу – підкуп арбітрів або суперника. Після цього робили ставки на свою перемогу. Фактично це була інвестиція. Тоді Суми перемагали, а ставка приносила прибуток.

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Але коли не платили арбітрам і поступалися, то грали проти себе на контору. Робили гроші на цьому. Тобто, Суми заробляли і на своїх перемогах, і на своїх поразках.

Суми – одна з найрезонансніших справ Європи, пов'язаних з договірними матчами. Схожа масштабна історія в Фінляндії, а ще є кейс албанського Скендербеу.

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У ситуації з Сумами робили ставки і в Україні, і за кордоном. Але в більшості випадків це відбувалося на азіатських букмекерських ринках. Якщо говорити про оцінки, скільки люди заробили на цих угодах, то за найбільш скромними підрахунками, йдеться про 10 млн. євро", – сказав Баранка в ефірі програми "Великий футбол".

Теги
Суми Суми Перша ліга Договірні матчі Франческо Баранка Комітет етики та чесної гри ФФУ
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