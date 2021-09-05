"Мбаппе, як і раніше, є дуже молодим гравцем. Йому 22 роки. Але він повинен знову стати тим футболістом, якого ми знаємо і любимо. Зараз він здав. У 2018 році, коли Франція виграла чемпіонат світу, Кіліан грав приголомшливо, виглядав чудово. Тоді справді відчувалося, що він – один з найкращих гравців у світі.

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Але подивіться на Мбаппе зараз... Я був розчарований ним на Євро. Він не забивав у шести іграх за Францію. Так, іноді бувають проблиски, але того впливу, який він мав раніше, зараз немає. Хочу помилятися, але сподіваюся, що Кіліан не перетвориться на Роналдінью – на гравця, який був на вершині, а потім раптово його кар'єра почала йти вниз", – цитує Каскаріно Talk Sport.

Зауважимо, у нинішньому сезоні французької Ліги 1 Кіліан Мбаппе провів 4 матчі, записавши до свого активу 3 голи й 2 результативні передачі.

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