"Мбаппе по-прежнему очень молодой игрок. Ему 22 года. Но он должен снова стать тем футболистом, которого мы знаем и любим. Сейчас он сдал. В 2018 году, когда Франция выиграла чемпионат мира, Килиан играл потрясающе, выглядел великолепно. Тогда действительно чувствовалось, что он – один из лучших игроков в мире.

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Но посмотрите на Мбаппе сейчас... Я был разочарован им на Евро. Он не забивал в шести играх за Францию. Да, иногда бывают проблески, но того влияния, которое он имел раньше, сейчас нет. Хочу ошибаться, но надеюсь, что Килиан не превратится на Роналдиньо – на игрока, который был на вершине, а затем внезапно его карьера начала идти вниз", – цитирует Каскарино Talk Sport.

Заметим, что в нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе провел 4 матча, записав в свой актив 3 гола и 2 результативных передачи.

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