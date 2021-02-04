Отримання всеукраїнського статусу означає, що УАЕФ розвиватиме кіберфутбол не лише на національному, але й на регіональному рівні.

Створені УАЕФ (Українською асоціацією електронного футболу, - ред.) наприкінці 2020 року кіберфутбольні осередки в усіх областях України співпрацюватимуть із регіональними асоціаціями футболу. Це сприятиме швидшій інтеграції електронного футболу в наявну футбольну структуру, а також зростанню його популярності в регіонах за рахунок проведення спільних футбольних та кіберфутбольних заходів. А прихильники віртуальної гри з м’ячем отримають ще більше цікавих активностей та турнірів!

Нагадаємо, що із червня 2020 року УАЕФ є асоційованим членом Української асоціації футболу.