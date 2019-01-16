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Кейта вилетів на три тижні через травму стегна

19:27 122 Читать на русском
Кейта вилетів на три тижні через травму стегна
Бальде Кейта / Фото: соцмережі

Нападник Інтера Бальде Кейта не скоро зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Форвард Інтера Бальде Кейта отримав травму на тренуванні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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23-річний нападник пошкодив двоголовий м'яз стегна. За прогнозами лікарів, на відновлення футболісту знадобиться щонайменше 3 тижні.

Нагадаємо, що Кейта виступає за Інтер на правах оренди з Монако. У поточному сезоні він зіграв 17 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Теги
Кейта Бальде Кейта Бальде Інтер Інтер Італія
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