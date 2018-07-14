Кейн: Буду гордий, якщо виграю "Золотий бутс" ЧС-2018

Нападник збірної Англії Харрі Кейн практично гарантував собі звання найкращого бомбардира Мундіалю.

"Всі голи, які я забив, демонструють, що у нас була відмінна команда. Звичайно, я незадоволений тим, що в останніх матчах на ЧС-2018 не зміг забити.

Іноді все складається вдало, іноді – ні. Якщо я виграю "Золотий бутс" турніру, то буду дуже гордий", – розповів Кейн в ефірі телеканалу ITV.

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Анлійський нападник наразі займає перше місце в гонці за "Золотим бутсом" чемпіонату світу-2018 маючи на своєму рахунку 6 забитих м'ячів. Кейн ще може поступитися званням найкращого бомбардира турніру Антуану Грізманну або Кіліану Мбаппе з Франції (по 3 голи).

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться 15 липня, початок о 18:00.

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