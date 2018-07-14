Кейн: Буду горд, если выиграю "Золотую бутсу" ЧМ-2018

Нападающий сборной Англии Харри Кейн практически гарантировал себе звание лучшего бомбардира Мундиаля.

"Все голы, которые я забил, показывают, что у нас была отличная команда. Конечно, я недоволен тем, что в последних матчах на ЧМ-2018 не смог забить.

Иногда все складывается удачно, иногда – нет. Если я выиграю "Золотую бутсу" турнира, то буду очень горд", – рассказал Кейн в эфире телеканала ITV.

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Анлийский нападающий пока занимает первое место в гонке за "Золотой бутсой" чемпионата мира-2018 имея на своем счету 6 забитых мячей. Кейн еще может уступить звание лучшего бомбардира турнира Гризманн или Килиана Мбаппе из Франции (по 3 гола).

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля, начало в 18:00.

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