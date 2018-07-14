Кейн: Англія чинила тиск на Бельгію

Форвард збірної Англії Харрі Кейн прокоментував поразку від Бельгії в матчі за 3 місце на чемпіонаті світу-2018.

"У другому таймі ми грали добре. У нас були відмінні гольові моменти, ми чинили тиск на суперника. Але ми з хлопцями не змогли показати більше. Це був дуже важкий турнір. Очевидно, що Бельгія дуже хороша команда. Я не можу звинувачувати хлопців, вони зробили все", – цитує Кейна офіційний сайт ФІФА.

Бельгія – Англія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Збірна Бельгії переграла збірну Англії в матчі за 3 місце з рахунком 2:0 завдяки голам Томаса Меньє та Едена Азара.