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Кейн: Англія чинила тиск на Бельгію

23:33 5 Читать на русском
Кейн: Англія чинила тиск на Бельгію
Харрі Кейн / ФІФА

Форвард збірної Англії Харрі Кейн прокоментував поразку від Бельгії в матчі за 3 місце на чемпіонаті світу-2018.

"У другому таймі ми грали добре. У нас були відмінні гольові моменти, ми чинили тиск на суперника. Але ми з хлопцями не змогли показати більше. Це був дуже важкий турнір. Очевидно, що Бельгія дуже хороша команда. Я не можу звинувачувати хлопців, вони зробили все", – цитує Кейна офіційний сайт ФІФА.

Бельгія – Англія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Збірна Бельгії переграла збірну Англії в матчі за 3 місце з рахунком 2:0 завдяки голам Томаса Меньє та Едена Азара.

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Англія Англія ЧС 2018 Бельгія - Англія Бельгія Бельгія Харрі Кейн Харрі Кейн
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