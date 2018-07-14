Бельгія – Англія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку від Бельгії в матчі за 3 місце.

"Як тренер твоя робота полягає в тому, щоб надихати гравців, дозволити їм досягти успіху. Справа не в мені, а в команді, співробітниках, вболівальниках. Я пишаюся тим, чого вони досягли.

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Це був складний матч, ми грали проти однієї з найсильніших команд у світі. У другій половині матчу гравці невтомно продовжували атакувати, створювали можливості забити. Але завжди є проблема в контратаках. Чудово зіграли Стоунс, Пікфорд.

У нас немає ніяких ілюзій з приводу нашої команди. Нам трохи не вистачило, щоб потрапити в трійку. Я не міг би просити більшого від своїх гравців.

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Сьогодні сьомий матч за короткий відрізок часу. Команда емоційно і фізично була виснажена. Неправильно було б судити Кейна по сьогоднішній грі. Як капітан він добре керував колективом. Зрозуміло, що у нас була не найважча група. Але це не скасовує того факту, що ми змогли дістатися до матчу за третє місце", – цитує Саутгейта Чемпіонат.