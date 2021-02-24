Нападник Гента Роман Яремчук все ближчий до зміни клубної прописки у літнє трансферне вікно.

Гент визначився із двома бажаними трансферами влітку 2021 року, повідомляє Voetbalprimeur. Перший з них – лівоногий захисник на заміну Нуріо Фортуні.

Гол Яремчука не допоміг Генту втримати перемогу над Мехеленом

Також "буйволи" шукатимуть форварда у випадку відходу Романа Яремчука. Боси гарантували українцю відпустити його, якщо пропозиція задовольнить фінансові апетити Гента.

До слова, Яремчук провів 30 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 17 голів та 5 асистів.

"Ребров казав: "Головне – не хвилюйтеся": герой Колоса – про вдячність Динамо, вирок від Хацкевича і Лігу чемпіонів