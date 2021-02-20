У матчі 27-го туру Мехелен на власному полі розписав нічию з Гентом. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 27-й тур

Мехелен – Гент – 1:1

Голи: Сторм, 16 – Яремчук, 10

Яремчук відзначився черговим голом за Гент – українець забиває у третьому матчі поспіль

У черговій дуелі українців у Бельгії вболівальники змогли побачити на полі лише одного представника нашої країни. Мар'ян Швед та Ігор Пластун заліковують травми, а Роман Безус не потрапив навіть до заявки. Тож віддуватись за інших довелось форварду "синьо-жовтих" Роману Яремчуку.

Нападник Гента одразу ж задовольнив очікування фанатів, вивівши свою команду вперед вже на 10-й хвилині. Отримавши пас в районі одинадцятиметрової позначки наш бомбардир вдотик прошив голкіпера суперника потужним ударом, відзначившись вже у третьому матчі поспіль. Проте за шість хвилин гості пропустили стрімку контратаку лівим флангом і після кількох маніпуляцій суперника отримали гол-близнюк від Ніколя Сторма.

У другому таймі господарі вирівняли гру і створили кілька перспективних моментів: Йорді Ванлерберге пробивав під поперечину – удар потягнув кіпер Гента Сінан Болат, а пострілу Сторма в середині другого тайму бракувало кількох сантиметрів – сфера просвистіла повз ліву стійку.

Як наслідок, бойова нічия, яка принесла Генту 37 очок і 12-ту сходинку турнірної таблиці, Мехелен з 40 пунктами вже сьомий.

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