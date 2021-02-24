Нападающий Гента Роман Яремчук все ближе к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Гент определился с двумя желанными трансферами летом 2021-го, сообщает Voetbalprimeur. Первый из них – левоногий защитник на замену Нурио Фортуне.

Гол Яремчука не помог Генту удержать победу над Мехеленом

Также "буйволы" будут искать форварда в случае ухода Романа Яремчука. Боссы гарантировали украинцу отпустить его, если предложение удовлетворит финансовые аппетиты Гента.

К слову, Яремчук провел 30 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 17 голов и 5 ассистов.

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