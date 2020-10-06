"Я почуваюсь добре, сильним і впевненим у собі. Можливо, це не те, про що мріяв, але іноді нам доводиться стикатися з подібними речами. Є впевненість, що я зможу змінити ситуацію.

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Я не відчуваю себе гравцем заміни. У нас три воротарі, і рівень конкуренції дуже високий. Тренер вибирає 11 гравців, і ми повинні старатись з усіх сил. Якщо не буду грати, значить, треба додавати ще більше", – цитує Кепу Mundo Deportivo.

За інформацією ЗМІ, влітку боси Челсі хотіли позбутись іспанського воротаря, через його слабку форму. Нещодавно лондонці придбали за близько 25 млн євро голкіпера Ренна Едуара Менді.

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