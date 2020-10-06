Кепа – о своем положении в Челси: Это не то, о чем я мечтал
Самый дорогой голкипер в истории Челси Кепа Аррисабалага не намерен опускать руки после появления в клубе достойного конкурента.
"Я чувствую себя хорошо, сильным и уверенным в себе. Возможно, это не то, о чем мечтал, но иногда нам приходится сталкиваться с подобными вещами. Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию.
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Я не чувствую себя игроком замены. У нас три вратаря, и конкуренция очень высока. Тренер выбирает 11 игроков, и мы должны стараться изо всех сил. Если не буду играть, значит, надо добавлять еще больше", – цитирует Кэпу Mundo Deportivo.
По информации СМИ, летом боссы Челси хотели избавиться от испанского вратаря, из-за его слабой формы. Недавно лондонцы приобрели за около 25 млн евро голкипера Ренна Эдуара Мэнди.
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