"Я чувствую себя хорошо, сильным и уверенным в себе. Возможно, это не то, о чем мечтал, но иногда нам приходится сталкиваться с подобными вещами. Есть уверенность, что я смогу изменить ситуацию.

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Я не чувствую себя игроком замены. У нас три вратаря, и конкуренция очень высока. Тренер выбирает 11 игроков, и мы должны стараться изо всех сил. Если не буду играть, значит, надо добавлять еще больше", – цитирует Кэпу Mundo Deportivo.

По информации СМИ, летом боссы Челси хотели избавиться от испанского вратаря, из-за его слабой формы. Недавно лондонцы приобрели за около 25 млн евро голкипера Ренна Эдуара Мэнди.

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