"Пенсіонери" не можуть знайти новий клуб для 25-річного іспанця, інформує The Sun.

Челсі віддав Барклі в оренду клубу АПЛ

Прихід Едуара Менді ставить хрест на перспективах Кепи у Челсі, тому лондонці сподівалися вигідно продати його. Втім, навіть варіант з орендою не зацікавив жоден клуб. Серйозною проблемою стала зарплатня Аррісабалаги, яка складає 150 тисяч фунтів на тиждень. Імовірно, Челсі доведеться виплачувати її частину, щоб хтось таки наважився орендувати іспанця.

Нагадаємо, два роки тому Челсі заплатив Атлетіку за Кепу 80 млн євро, що й досі залишається рекордом серед голкіперів. Його нинішня ціна за Transfermarkt – 26 млн євро.

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