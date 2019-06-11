Кендзьора відзначився асистом у складі збірної Польщі – відео голів матчу з Ізраїлем – 4:0

У відборі до Євро-2020 у групі G Польща розгромила Ізраїль. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Томаш Кендзьора провів на полі увесь поєдинок та зумів відзначитися результативною передачею. Захисник Динамо асистував Кшиштофу Пйонтеку, який забив перший гол у звітному матчі.

Відбір на Євро-2020: Польща розбила Ізраїль, Словенія розбомбила Латвію

Збірна Польщі після 4-х зіграних турів набрала 12 очок і лідирує у своїй групі. Ізраїль з 7 очками посідає другу сходинку.