toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Кендзьора відзначився асистом у складі збірної Польщі – відео голів матчу з Ізраїлем – 4:0

09:47 452 Читать на русском
Кендзьора відзначився асистом у складі збірної Польщі – відео голів матчу з Ізраїлем – 4:0
Томаш Кендзьора / Getty images

У відборі до Євро-2020 у групі G Польща розгромила Ізраїль. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

 

Томаш Кендзьора провів на полі увесь поєдинок та зумів відзначитися результативною передачею. Захисник Динамо асистував Кшиштофу Пйонтеку, який забив перший гол у звітному матчі.

Відбір на Євро-2020: Польща розбила Ізраїль, Словенія розбомбила Латвію

Збірна Польщі після 4-х зіграних турів набрала 12 очок і лідирує у своїй групі. Ізраїль з 7 очками посідає другу сходинку.

blog_ava
Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри
03:31
12216
Теги
Євро-2020 Відеоновини Польща Польща Ізраїль Ізраїль Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Польща - Ізраїль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
17
хв
Україна U-20
18:30
Італія U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук