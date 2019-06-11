Кендзёра отличился ассистом в составе сборной Польши – видео голов матча с Израилем – 4:0

Евро-2020 — 11:16 78
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"Украина, гигант европейского футбола, боится княжества". Люксембургские СМИ – о нервах Шевченко и ошибке судьи
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Фонсека официально возглавил РомуИталия — 11:09 147
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Розкішна сімка, 300 спартанців та шанси 50 на 50 – збірна України U-20 зіграє проти Італії у півфіналі чемпіонату світуМир — 08:00 370
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Украина – Люксембург: без недооценки, но с подарком арбитра, топ-матч Коно, комфортное лидерство после тяжелой игрыЕвро-2020 — 03:58 3806
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Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 00:26 1392