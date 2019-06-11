Кендзёра отличился ассистом в составе сборной Польши – видео голов матча с Израилем – 4:0

В отборе к Евро-2020 в группе G Польша разгромила Израиль. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Томаш Кендзёра провел на поле весь поединок и сумел отличиться результативной передачей. Защитник Динамо ассистировал Кшиштофу Пйонтеку, который забил первый гол в отчетном матче.

Отбор на Евро-2020: Польша разбила Израиль, Словения разбомбила Латвию

Сборная Польши после 4-х сыгранных туров набрала 12 очков и лидирует в своей группе. Израиль с 7 очками занимает второе место.