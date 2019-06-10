Відбір на Євро-2020: Польща розбила Ізраїль, Словенія розбомбила Латвію

В рамках 4 туру групового раунду кваліфікації Євро-2020 Польща розгромила Ізраїль, Словенія каменя на камені не залишила від Латвії, а Австрія розтрощила Північну Македонію. Читайте огляд матчів на сайті "Футбол 24".

Кваліфікація Євро-2020, 4-й тур

Група G

Польща – Ізраїль – 4:0

Голи: Пйонтек, 35, Лєвандовскі, 56, (пен), Гросіцкі, 59, Кадзьор, 84

Латвія – Словенія – 0:5

Голи: Чрнігой, 24, 27, Ілічіч, 29, (пен), 44, Зайч, 47

Північна Македонія – Австрія – 1:4

Голи: Хінтереггер, 18, (аг) – Лазаро, 39, Арнаутовіч, 62, (пен), 82, Лаймер, 86

Польща розгромила Ізраїль. В першому таймі Пйонтек відкрив рахунок, а в другому Лєвандовскі з пенальті встановив рекорд за кількістю забитих м'ячів у складі поляків. Окрім цього, Роберт зрівнявся з Блащиковські за кількістю зіграних матчів за збірну. Гросіцкі та Кадзьор остаточно добили Ізраїль і допомогли збільшити відрив від 2-го місця.

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В інших матчах групи G також вистачало забитих голів. Словенія на виїзді знищила Латвію. Ще в першому таймі Чрнігой та Ілічіч відзначились дублями та зробили перевагу розгромною. Одразу по перерві Зайч поставив крапку в матчі. А Австрія у вольовому стилі розбила Північну Македонію. Після автоголу Хінтереггера Лазаро зрівняв рахунок, а по перерві дубль Арнаутовіча та гол Лаймера принесли перемогу австрійцям.

Таким чином, після 4-го туру Польща з 12 пунктами одноосібно очолює групу G, Ізраїль з 7 пунктами розташувався на 2 позиції. Австрія та Словенія залишились на 3 та 4 місцях з 6 і 5 очками відповідно.