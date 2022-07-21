Німецький Кельн став на чолі руху, мета якого – ізолювати білоруський футбол від цивілізованого світу.

"Теоретично Кельн може зустрітися з білоруськими клубами в рамках Ліги конференцій. Зважаючи на політичну ситуацію та підтримку, яку уряд Білорусі надає Росії в агресивній війні проти України, Кельн закликає УЄФА вжити рішучих заходів та усунути ці команди від участі у змаганнях. Масова підтримка Білоруссю агресивної війни Росії проти України порушує не лише цінності та норми ФК Кельн, а й усього спорту.

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З цієї причини Кельн у листі на ім'я президента УЄФА Александера Чеферіна просив виконати рекомендацію МОК та негайно заборонити російським та білоруським командам брати участь у всіх європейських змаганнях. Повний текст листа можна прочитати тут.

Кельн також особисто поінформував DFB про цю позицію та зв'язується з іншими командами, які беруть участь у кваліфікації Ліги конференцій, щоб заручитися їхньою підтримкою. Закликаємо дати зрозуміти УЄФА, що білоруські команди мають бути відсторонені", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

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