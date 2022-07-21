Немецкий Кельн стал во главе движения, цель которого – изолировать белорусский футбол от цивилизованного мира.

"Теоретически Кельн может встретиться с белорусскими клубами в рамках Лиги конференций. Учитывая политическую ситуацию и поддержку, которую правительство Беларуси оказывает России в агрессивной войне против Украины, Кельн призывает УЕФА принять решительные меры и отстранить эти команды от участия в соревнованиях. Массовая поддержка Беларусью войны России против Украины нарушает не только ценности и нормы ФК Кельн, но и всего спорта.

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По этой причине Кельн в письме на имя президента УЕФА Александера Чеферина просил выполнить рекомендацию МОК и немедленно запретить российским и белорусским командам участвовать во всех европейских соревнованиях. Полный текст письма можно прочесть тут.

Кельн также лично проинформировал DFB об этой позиции и связывается с другими командами, участвующими в квалификации Лиги конференций, чтобы заручиться их поддержкой. Призываем дать понять УЕФА, что белорусские команды должны быть отстранены", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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