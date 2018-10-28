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КДК не змінив рішення арбітра щодо фолу Харатіна на Тайсоні, бо не має таких повноважень

25 жовтня 16:54 376 Читать на русском
КДК не змінив рішення арбітра щодо фолу Харатіна на Тайсоні, бо не має таких повноважень
Харатін збиває Тайсона

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ не виніс рішення, якого домагався Шахтар по фолу гравця Зорі Ігоря Харатіна на "гірнику" Тайсоні, бо це не в його компетенції.

Як відомо, донецький клуб хотів, щоб рішення арбітра матчу Шахтар – Зоря Миколи Кривоносова було змінено у частині правових наслідків. На думку "гірників", замість попередження Харатін має отримати вилучення і додаткові дисциплінарні санкції.

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"Відмовили у зв'язку з відсутністю компетенції", – повідомив "Футбол 24" секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.

Він зазначив, що у КДК немає повноважень змінити рішення арбітра.

Відповідно, по цій ситуації рішення може винести лише комітет арбітрів. Це може бути рішення виключно дисциплінарного характеру щодо рефері матчу Шахтар – Зоря Миколи Кривоносова.

Джерело: Футбол 24
Україна11 тур

Шахтар - Зоря: Неділя 07 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Зоря
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Теги
КДК ФФУ Зоря Зоря Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Ігор Харатін Ігор Харатін Шахтар - Зоря
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