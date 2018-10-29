КДК не изменил решение арбитра относительно фола Харатина на Тайсоне, потому что не имеет полномочий

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ не вынес решение, которого добивался Шахтер по фолу игрока Зари Игоря Харатина на "горняке" Тайсоне, потому что это не в его компетенции.

Как известно, донецкий клуб хотел, чтобы решение арбитра матча Шахтер – Заря Николая Кривоносова было изменено в части правовых последствий. По мнению "горняков", вместо предупреждения Харатин должен получить удаление и дополнительные дисциплинарные санкции.

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"Отказали в связи с отсутствием компетенции", – сообщил "Футбол 24" секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.

Он отметил, что в КДК нет полномочий изменить решение арбитра.

Соответственно, по этой ситуации решение может вынести только комитет арбитров. Это может быть решение исключительно дисциплинарного характера в отношении рефери матча Шахтер – Заря Николая Кривоносова.