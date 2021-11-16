Як відомо, збірна Боснії і Герцеговини втратила шанси вийти у плей-офф чемпіонату світу 2022 року після того, як на власному полі поступилась фінам з рахунком 1:3. Одним з антигероїв поєдинку став півзахисник Барселони Міралем П'яніч, який в середині першого тайму привіз пенальті у свої ворота, зігравши рукою у штрафному майданчику, а по перерві був замінений і освистаний уболівальниками.

Боснія і Герцеговина – Україна: заявка "синьо-жовтих" на ключовий матч відбору ЧС-2022 – без двох гравців Шахтаря

Після матчу в інтернеті з'явились фото та відео "підготовки" П'яніча до матчів. На них один з лідерів боснійців проводить час у нічному клубі, де курить кальян. Точна дата фото невідома, однак місцеві ЗМІ припускають, що світлина зроблена напередодні матчу з фінами.

Свій останній поєдинок у кваліфікації ЧС-2022 Боснія і Герцеговина зіграє вже сьогодні, 16 листопада, проти України. Початок зустрічі о 21:45.

Боснія і Герцеговина – Україна: анонс вирішального матчу відбору до ЧС-2022