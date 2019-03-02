Кайсеріспор завдяки голу Кравця здобув нічию з Бешикташем

У 24 турі чемпіонату Туреччини Кайсеріспор зіграв внічию з Бешикташем.

Туреччина, Суперліга, 24 тур

Кайсеріспор – Бешикташ – 2:2

Голи: Кравець, 57, Турук, 62 – Хатчінсон, 37, Еркін, 90

Кравець допоміг Кайсеріспору обіграти Коньяспор Опанасенка

Кайсеріспор приймав Бешикташ у 24 турі турецької Суперліги. У стартовому складі господарів на поле вийшли українці Артем Кравець та Олександр Кучер.

Перший на 57-ій хвилині матчу відзначився голом за свою команду, зрівнявши рахунок у матчі, щоправда гол екс-динамівця не допоміг Кайсеріспору здобути перемогу, поєдинок закінчився з рахунком 2:2.

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Олександр Кучер провів на полі весь матч та став найгіршим гравцем своєї команди за даними порталу SofaScore, отримавши оцінку 6.0. Кравець пішов з поля на 90+5 хвилині та отримав другу найкращу оцінку у Кайсеріспорі – 7.1.

Після цього матчу команда українців посідає 7 місце у турнірній таблиці турецької Суперліги та має в активі 32 очки.