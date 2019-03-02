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Кайсериспор благодаря голу Кравца одержал ничью с Бешикташем

19:12 65 Читати українською
Кайсериспор благодаря голу Кравца одержал ничью с Бешикташем
Артем Кравец / Соцсети

В 24 туре чемпионата Турции Кайсериспор сыграл вничью с Бешикташем.

Турция, Суперлига, 24 тур

Кайсериспор – Бешикташ – 2:2

Голы: Кравец, 57, Турук, 62 – Хатчинсон, 37, Эркин, 90

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Кайсериспор принимал Бешикташ в 24 туре турецкой Суперлиги. В стартовом составе хозяев на поле вышли украинцы Артем Кравец и Александр Кучер.

Первый на пятьдесят седьмой минуте матча отличился голом за свою команду, сравняв счет в матче, правда гол экс-динамовца не помог Кайсериспору одержать победу, поединок закончился со счетом 2:2.

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Александр Кучер провел на поле весь матч и стал худшим игроком своей команды по данным портала SofaScore, получив оценку 6.0. Кравец ушел с поля на 90+5 минуте и получил вторую лучшую оценку в Кайсериспоре – 7.1.

После этого матча команда украинцев занимает 7 место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и имеет в активе 32 очка.

Теги
Украинцы за рубежом Турция Видеоновости Александр Кучер Александр Кучер Артем Кравец Артем Кравец Кайсериспор Кайсериспор
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