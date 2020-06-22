Кайоде забив ефектний гол ударом через себе – арбітр скасував взяття воріт після перегляду VAR

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде мав шанс стати героєм поєдинку Галатасарай – Газішехір.

Галатасарай приймав Газішехір в рамках 28-го туру чемпіонату Туреччини. Вже у компенсований час, коли господарі мінімально перемагали, арбітр прийняв низку несподіваних рішень.

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Спочатку Оларенваджу Кайоде ударом через себе загнав м'яч у сітку воріт, але рефері скасував гол, побачивши від час перегляду VAR порушення правил. Згодом суддя призначив вільний удар, після якого гравець Галатасарая порушив правила у власному штрафному майданчику – арбітр вказав на 11-метрову позначку. Пенальті був реалізований і гості вирвали нічию (3:3).

Нагадаємо, Оларенваджу Кайоде виступає за Газішехір на правах оренди, контракт гравця належить донецькому Шахтарю.

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