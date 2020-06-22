Кайоде забил эффектный гол ударом через себя – арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде имел шанс стать героем поединка Галатасарай - Газишехир.

Галатасарай принимал Газишехир в рамках 28-го тура чемпионата Турции. Уже в компенсированное время, когда хозяева минимально побеждали, арбитр принял ряд неожиданных решений.

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Сначала Оларенваджу Кайоде ударом через себя загнал мяч в сетку ворот, но рефери отменил гол, увидев на просмотре VAR нарушение правил. Позже судья назначил свободный удар, после которого игрок Галатасарая нарушил правила в своей штрафной – арбитр указал на 11-метровую отметку. Пенальти был реализован и гости вырвали ничью (3:3).

Напомним, Оларенваджу Кайоде выступает за Газишехир на правах аренды, контракт игрока принадлежит донецкому Шахтеру.

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