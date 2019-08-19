toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ДИНАМО ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Кайоде провально дебютував за Газішехір розгромною поразкою від Фенербахче

22:23 463 Читать на русском
Кайоде провально дебютував за Газішехір розгромною поразкою від Фенербахче
Оларенваджу Кайоде / Газішехір

Фенербахче розтрощив Газішехір у 1 турі турецької Суперліги (5:0).

Туреччина, Суперліга, 1 тур

Фенербахче – Газішехір – 5:0

Голи: Мозес, 6 (пен), Мурікі, 17, Бельозоглу, 24 (пен), Дірар, 74, Оздоан, 88

Нереалізований пенальті: Мозес, 13

Гладкий розпочав новий сезон у Туреччині з забитого гола

Відбувся матч 1 туру турецької Суперліги, у якому Фенербахче приймав Газішехір. У складі гостей дебютував орендований у Шахтаря нападник Оларенваджу Кайоде. Нігерієць вийшов у стартовому складі команди і провів на полі 80 хвилин.

Фенербахче швидко вийшов вперед, а на перерву команду пішли за рахунку 3:0 на користь "канарок". У другій половині зустрічі господарі поля забили ще двічі. У підсумку – розгромна поразка команди Кайоде з рахунком 0:5.

blog_ava
Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбека
11:33
5822
Теги
Газішехір Газішехір Шахтар Шахтар Фенербахче Фенербахче Туреччина Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики
    Сергій Тищенко — 16:005266 Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики
22
год
:
34
хв
ЛАСК
22:00
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук