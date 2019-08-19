Кайоде провально дебютував за Газішехір розгромною поразкою від Фенербахче

Фенербахче розтрощив Газішехір у 1 турі турецької Суперліги (5:0).

Туреччина, Суперліга, 1 тур

Фенербахче – Газішехір – 5:0

Голи: Мозес, 6 (пен), Мурікі, 17, Бельозоглу, 24 (пен), Дірар, 74, Оздоан, 88

Нереалізований пенальті: Мозес, 13

Гладкий розпочав новий сезон у Туреччині з забитого гола

Відбувся матч 1 туру турецької Суперліги, у якому Фенербахче приймав Газішехір. У складі гостей дебютував орендований у Шахтаря нападник Оларенваджу Кайоде. Нігерієць вийшов у стартовому складі команди і провів на полі 80 хвилин.

Фенербахче швидко вийшов вперед, а на перерву команду пішли за рахунку 3:0 на користь "канарок". У другій половині зустрічі господарі поля забили ще двічі. У підсумку – розгромна поразка команди Кайоде з рахунком 0:5.