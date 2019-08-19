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Кайоде провально дебютировал за Газишехир разгромным поражением от Фенербахче

22:26 50 Читати українською
Кайоде провально дебютировал за Газишехир разгромным поражением от Фенербахче
Оларенваджу Кайоде / Газишехир

Фенербахче разбил Газишехир в 1 туре турецкой Суперлиги (5:0).

Турция, Суперлига, 1 тур

Фенербахче – Газишехир – 5:0

Голы: Мозес, 6 (пен), Мурики, 17 Белезоглу, 24 (пен), Дирар, 74, Оздоан, 88

Нереализованный пенальти: Мозес, 13

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Состоялся матч 1 тура турецкой Суперлиги, в котором Фенербахче принимал Газишехир. В составе гостей дебютировал арендованный у Шахтера нападающий Оларенваджу Кайоде. Нигериец вышел в стартовом составе команды и провел на поле 80 минут.

Фенербахче быстро вышел вперед, а на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу "канареек". Во второй половине встречи хозяева поля забили еще дважды. В итоге – разгромное поражение команды Кайоде со счетом 0:5.

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Теги
Газишехир Газишехир Шахтер Шахтер Фенербахче Фенербахче Турция Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
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