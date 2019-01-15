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Кавані хоче закінчити кар'єру в ПСЖ

09:35 245 Читать на русском
Кавані хоче закінчити кар'єру в ПСЖ
Едінсон Кавані / Фото: соцмережі

Уругвайський форвард Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані прокоментував чутки про можливість трансферу.

"На даний момент ми ще не обговорювали продовження контракту. Якщо клуб захоче обговорити зі мною новий контракт, то це буде добре. Якщо клуб вважатиме за краще сказати: "Велике спасибі за все і до побачення", це не стане проблемою. Це життя.

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Я хотів би допрацювати до кінця свій контракт і, можливо, завершити кар'єру. Мені буде 33 роки. Не знаю, чи буду я продовжувати грати після 2020 року і буду виступати в ПСЖ. Мене все влаштовує в ПСЖ, а клуб задоволений мною. Думаю, що фанати теж", – цитує Кавані le Parisien.

У 12 матчах в поточному сезоні Кавані забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.

Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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