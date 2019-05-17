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Навас може замінити в Порту Касільяса, який пережив інфаркт

17 травня 09:40 1211 Читать на русском
Навас може замінити в Порту Касільяса, який пережив інфаркт
Кейлор Навас / фото із соцмереж

Голкіпер Реала Кейлор Навас активно шукає собі новий клуб.

Костаріканець влітку може перейти в Порту, повідомляє Sport Mediaset. За інформацією видання, 32-річний воротар є пріоритетним варіантом на заміну Ікера Касільяса.

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Іспанець, швидше за все, буде змушений завершити кар'єру після серцевого нападу. Близькі до Наваса джерела оцінюють ймовірність його переходу в португальський клуб на рівні 80%.

Нагадаємо, Кейлор Навас грає за "вершкових" з серпня 2014 року. Всього за мадридців воротар провів 161 матч і пропустив 157 голів. У складі "королівського клубу" Навас тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також ставав чемпіоном Іспанії.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас Порту Порту Ікер Касільяс Ікер Касільяс
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