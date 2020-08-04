Касільяс вкотре завершив кар'єру

Екс-воротар збірної Іспанії вирішив завершити кар'єру в 39 років. Про таке рішення він сповістив у своєму твіттері.

Порту дозволив Касільясу підняти Кубок Португалії разом з командою – вчинок дня

"Найголовніше – це шлях, яким ти ідеш, і люди, які тебе супроводжують на ньому, а не кінцевий пункт подорожі. Можу з впевненістю сказати, що це був чудовий шлях із неймовірним закінченням", – написав Касільяс.

Відзначимо, що досвідчений іспанець дебютував на професіональному рівні ще в 1999 році. Упродовж 16-ти сезонів Касіяльс захищав кольори мадридського Реала, а в 2015-му перебрався до Порту. А минулоріч у травні кіпер переніс інфаркт.

Серед головних трофеїв Касіяльса, зокрема, 5 чемпіонських титулів із "вершковими", 3 кубки Ліги чемпіонів, 2 Суперкубки Європи, 2 Інтерконтинентальних кубки та 1 титул клубного ЧС. Також іспанець двічі ставав чемпіоном Європи (2008-й і 2012-й) та здобув титул чемпіона світу-2010.

"Твоє серце б'ється для тих, хто мріє про вершини", – зворушливий лист Вальдеса Касільясу з проханням завершити кар'єру