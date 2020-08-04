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Касільяс вкотре завершив кар'єру

14:43 - Читать на русском
Касільяс вкотре завершив кар'єру
Ікер Касільяс / EFE

Легендарний іспанський голкіпер Ікер Касільяс оголосив про завершення ігрової кар'єри. Минулоріч він переніс інфаркт.

Екс-воротар збірної Іспанії вирішив завершити кар'єру в 39 років. Про таке рішення він сповістив у своєму твіттері.

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"Найголовніше – це шлях, яким ти ідеш, і люди, які тебе супроводжують на ньому, а не кінцевий пункт подорожі. Можу з впевненістю сказати, що це був чудовий шлях із неймовірним закінченням", – написав Касільяс.

Відзначимо, що досвідчений іспанець дебютував на професіональному рівні ще в 1999 році. Упродовж 16-ти сезонів Касіяльс захищав кольори мадридського Реала, а в 2015-му перебрався до Порту. А минулоріч у травні кіпер переніс інфаркт.

Серед головних трофеїв Касіяльса, зокрема, 5 чемпіонських титулів із "вершковими", 3 кубки Ліги чемпіонів, 2 Суперкубки Європи, 2 Інтерконтинентальних кубки та 1 титул клубного ЧС. Також іспанець двічі ставав чемпіоном Європи (2008-й і 2012-й) та здобув титул чемпіона світу-2010.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ікер Ікер Касільяс Порту Порту Іспанія Іспанія
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